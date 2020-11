Das Gebäude der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt soll abgerissen und durch einen Neubau für eine 3,5-zügige Realschule plus ersetzt werden. Das empfiehlt der Schulträgerausschuss dem Stadtrat nach einem einstimmigen Beschluss in der Ausschusssitzung am Donnerstagabend. Weil der Brandschutz in zweieinhalb Jahren ausläuft, kann das Gebäude danach nicht mehr genutzt werden. Ein Abriss des 1973 errichteten Baus und ein Neubau seien mit Kosten von insgesamt rund 19,6 Millionen Euro die wirtschaftlichste Variante, hieß es im Ausschuss. Der Neubau könnte nordöstlich des jetzigen Gebäudes entstehen, zur Landwehrstraße und zum Speyerbach hin. Denkbar sei auch, daneben eine einzügige Grundschule zu realisieren.

Daneben waren die voraussichtlichen Kosten einer Sanierung ebenso geprüft worden wie die eines Teilabrisses, bei dem der südliche Trakt und die Pausenhalle abgerissen würden und der nördliche Trakt bestehen bleiben würde. Eine Sanierung würde laut Berechnungen rund 22,1 Millionen Euro kosten plus rund eine Million Euro Miete für die Container, in denen die Schüler untergebracht werden müssten. Ein Teilabriss käme auf rund 20,2 Millionen Euro zuzüglich eine Million Euro Container-Miete.