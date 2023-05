Am Samstag veranstaltet Yummytours eine Genussradtour mit 14 Stationen in der Region rund um Neustadt. Die Tour führt von Deidesheim bis nach Kirrweiler. Von 10 bis 18 Uhr bieten regionale Erzeuger, Weingüter und die Tourist-Information Neustadt auf dem insgesamt 46 Kilometer langen Radrundweg vielfältige Produkte an. Dazu gehören unter anderem Weine, Spargel, Schokolade sowie Pfalz-Souvenirs. Es gebe dabei auch vegetarische und alkoholfreie Produkte. Tickets zu 35 Euro sowie der Tourflyer mit Streckenplan sind auf www.yummytours.de und bei Partnern wie etwa der Tourist-Information Neustadt, dem Weingut Kruppenbacher in Kirrweiler und dem OW-Genuss-Shop in Deidesheim erhältlich.