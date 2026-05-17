St. Martin. In St. Martin laden Gastronomen und Weingüter wieder zur „Genussmeile“ ein. Die Besucher können ihre Menüs selbst zusammenzustellen.

Am 27. Juni, 19 bis 23 Uhr, steigt die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum dritten Mal organisiert wird. Auftakt war 2024 beim Dorfjubiläum 875 Jahre St. Martin. An den Ständen von elf Gastronomen können die Gäste wählen und sich ein sechsgängiges Menü mit Weinbegleitung zusammenstellen. Die Weine werden von den örtlichen Winzern ausgeschenkt.

Darüber hinaus laden die St. Martiner Einzelhändler sowie verschiedene Kunsthandwerk-Stände zum Entdecken und Verweilen ein. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Neu in diesem Jahr ist, dass der Tourismusverein erstmals mit einem eigenen Cocktailstand vertreten ist.

Karten gibt es online unter: https://stmartin.suedlicheweinstrasse.de (unter Veranstaltungen - alle) oder sie können per Mail an mademer.gastro@sanktmartin.de oder Telefon, 06323-5300 bestellt werden. Bonheft mit 6 Bons (jeweils ein Gang und 0,1Liter Wein): 69,50 Euro.