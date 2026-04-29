Die Veranstaltung „Genuss trifft Geschichte“ am Samstag, 30. Mai, in St. Martin verbindet laut Ankündigung der Toursimusinformation Kultur und Weintradition. Die Kombination aus Dorf- und Weinbergführung mit Genussstationen lade dazu ein, den Ort aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Der Rundgang beginnt im Ortskern und führt vorbei an Fachwerkhäusern und Adelssitzen. Während der Führung wird die Geschichte des Ortes vermittelt, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss führt ein Wein- und Kulturbotschafter in die Terrassenweinberge. Beginn: 15 Uhr. Treffpunkt: Touristinfo St. Martin, Kellereistraße 1. Anmeldung über www.sankt-martin.de oder Telefon 06323 5300.