Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Auftaktkonzert der dreiteiligen Parkvilla-Konzertreihe in Regie der Neustadter Stiftskantorei im Herrenhof Mußbach bestach das Künstlerehepaar Christine und Stefan Rahn am Sonntag mit seinem „beziehungsreichen“ Spiel zu vier Händen am Flügel.

Ließe sich ein intimeres musikalisches Arrangement denken, als zwei Menschen dicht nebeneinander auf eine Klavierbank und damit zwei Händepaare auf eine einzige Tastatur zu bannen?