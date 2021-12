Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Geinsheim hat es einen Generationswechsel im Vorstand gegeben. Nach 29 Jahren in der Vorstandschaft beziehungsweise als erste und zweite Vorsitzende wollten Elisabeth Weisbrod und Claudia Daniel die Geschicke des Vereins in jüngere Hände legen. Neue Vorsitzende ist nun Martina Mütze, ihre Stellvertreterin Jessica Eberley. Das Kassenamt übernimmt Carolin Helf, und als Schriftführerin wurde Christina Diem gewählt. Weisbrod blickte auf zwei schwierige Jahre zurück. Trotz der Corona-Einschränkungen habe der Verein einiges erreicht: Dazu zählt die Umgestaltung des Spielplatzes mit Anschaffung neuer Geräte. Weitere Aktionen waren „Stuhl vorm Haus“, „Mutmachkarten“, Kuchenverkauf, „Goise leuchtet in der dunklen Jahreszeit“ sowie das Verteilen von Faschingstüten an die Geinsheimer Kinder. Die Mitglieder dankten Weisbrod für ihr jahrzehntelanges Engagement, und diese wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg.