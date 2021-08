Bei der Firma J.J. Marx, Hersteller von Spezialgewebe für Papiermaschinen, hat es einen Generationenwechsel gegeben. Neue Geschäftsführer sind Lukas Baumann und Jürgen Sieler. Horst Walther, der das Unternehmen viele Jahre leitete, sei auf eigenen Wunsch ausgeschieden, informierte Sieler auf Anfrage. Die beiden „Neuen“ sind „alte Hasen“ bei J.J. Wolf. Sieler, der auch Vertriebsleiter ist, arbeitet seit 38 Jahren bei der Firma, ähnlich wie Baumann, der zuvor Betriebsleiter war und diese Aufgabe auch jetzt noch parallel zu seiner neuen Aufgabe wahrnimmt. Ihr Wechsel an die Spitze des Unternehmens sei in der Aktionärsversammlung beschlossen worden, so Sieler. Die Aktionäre sind im Falle von J.J. Marx die Mitarbeiter des Betriebs. Ihre Anzahl liegt Sieler zufolge derzeit stabil bei 34. Mit der Auftragslage sei das Unternehmer sehr zufrieden, so Sieler. Gerade in Asien liefen die Geschäfte sehr gut. Die Firma produziert Trockensiebe, Spiralsiebe und Pressfilze, die in der Papierindustrie zur Bespannung von Maschinen gebraucht werden.