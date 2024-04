Der regionale Generationen-Atlas der Gemeinde Haßloch ist ab sofort verfügbar. Die Broschüre ist ein Wegweiser für Menschen jeden Alters und in jeder Lebenssituation und bietet eine Vielzahl von Informationen über verschiedene Lebensphasen und ihre Herausforderungen.

„Seit Generationen erfüllt die Familie wichtige Aufgaben in der Entwicklung des Menschen und bietet soziale Geborgenheit“, erklärt Bürgermeister Tobias Meyer und betont: „Die Lebensbedingungen von Familien stehen auch in Haßloch im Fokus. Wir möchten Familien in ihren Aufgaben unterstützen.“

Mit einem breiten Serviceangebot richtet sich der Generationen-Atlas nicht nur an Familien in all ihren Facetten, sondern auch an Kinder, Jugendliche und Senioren. Die Broschüre informiert über Kinderbetreuung, Schule, Ausbildung, Freizeitaktivitäten, Gesundheitsversorgung und das Leben im Alter. Darüber hinaus bietet sie Antworten auf Fragen, wie beispielsweise die Schritte, die nach der Geburt eines Babys oder dem Verlust eines engen Angehörigen zu erledigen sind und informiert über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern und pflegende Angehörige. Zusätzlich werden Servicenummern und Ansprechpartner zu den verschiedenen Bereichen bereitgestellt.

Der Generationen-Atlas soll als Wegweiser für alle Generationen dienen, unabhängig von der Familienkonstellation.

Der Generationen-Atlas ist ab sofort am Empfang im Rathaus, im Bürgerbüro und in der Tourist-Information kostenlos erhältlich.