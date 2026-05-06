Mit der Generalzolldirektion bleibt ein wichtiger Arbeitgeber in Neustadt. Für die Entwicklung der Stadt und des Wirtschaftsstandorts ist das ein gutes Signal.

Spatenstiche sind Wohlfühltermine für die Projektverantwortlichen. Da machte die symbolische Schaufelbewegung für die Generalzolldirektion keine Ausnahme. Und doch war den Rednern und allen Offiziellen auf dem Grundstück an der Theodor-Haubach-Straße vor allem eines anzumerken: Erleichterung. Denn es gab intensive Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen, bevor nun tatsächlich am Büroneubau gearbeitet werden kann. Es gibt genug Projekte, in denen Fallstricke auftauchen, weshalb Vorhaben dann noch scheitern. Dass dies in Neustadt anders gelaufen ist, ist ein Erfolg. Das erklärt die fröhlichen Gesichter bei den Stadtvertretern. Nun wird greifbar, dass eine wichtige Bundesbehörde samt 400 Arbeitsplätzen im Herz der Weinstraße bleibt. Ein eminent wichtiges Signal an die Stadtgesellschaft. In Neustadt bewegt sich derzeit viel – angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Land kann das nicht jede Kommune von sich sagen. Insofern ist der Neubau der Generalzolldirektion eine gute Basis für weitere Entwicklungsschritte.