Nach Bau- und Umweltausschuss hat am Dienstagabend auch der Stadtrat die nächsten Weichen für den geplanten Neubau der Generalzolldirektion gestellt. Der Rat stimmte bei einer Enthaltung der Grünen dem Bebauungsplan und dessen Offenlage zu. Für rund 30 bis 35 Millionen Euro soll an der Theodor-Haubach-Straße (Lachen-Speyerdorf) die neue Generalzolldirektion mit etwa 400 Arbeitsplätzen entstehen. Das Gebäude soll bis Ende 2024 bezogen werden. Investor Gerst Projektbau errichtet das Gebäude, das der Bund dann für die Generalzolldirektion mieten wird. Aufgrund der Kostensteigerungen wird der Neubau etwas kleiner ausfallen als zunächst geplant. Außerdem wird es keine Tiefgarage und statt eines Restaurants nur ein Bistro für Mitarbeiter geben. Die Stadtspitze steht hinter dem Projekt, da es wichtig sei, dass eine so große Bundesbehörde mit so vielen Arbeitsplätzen in Neustadt bleibe. Bisher sind die Mitarbeiter der Generalzolldirektion in Neustadt an vier Standorten zu finden – das Hauptgebäude steht in der Wiesenstraße.