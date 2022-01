Etliche Jahre wurde darüber diskutiert, jetzt ist alles unter Dach und Fach: Für die in Neustadt angesiedelte Fachdirektion IV der Generalzolldirektion wird ein Neubau errichtet. Als Standort hat die zuständige Bundesanstalt für Immobilien ein privates Gelände im Gewerbegebiet in der Theodor-Haubach-Straße an der Grenze zwischen Kernstadt und Lachen-Speyerdorf ausgesucht. Bauträger ist Ralf Uhl, der dafür eine eigene Projektgesellschaft gründen will, wie Baudezernent Bernhard Adams am Montagmittag informierte. Voraussichtlich Ende 2024 werde die Generalzolldirektion von ihren bislang vier Neustadter Standorten in den Neubau umziehen. Investiert würden 30 bis 35 Millionen Euro. Oberbürgermeister Marc Weigel bezeichnete den Verbleib der Behörde als „sehr, sehr gute Nachricht für Neustadt“.