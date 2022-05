Bei einer Enthaltung hat der Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf am Donnerstagabend dem Bebauungsplan für die Generalzolldirektion zugestimmt. Für die Direktion soll im Gewerbegebiet in der Theodor-Heuss-Straße ein Neubau errichtet werden, der Ende 2024 bezogen werden soll. Investiert werden rund 30 Millionen Euro. Ortsvorsteher Claus Schick sagte, dass die Lachen-Speyerdorfer die Ansiedlung der Behörde im Weindorf „sehr begrüßen“. Im Ortsbeirat habe es allerdings auch leichte Skepsis gegeben, ob der künftige Standort denn repräsentativ genug sei und ob die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ausreiche. Laut Schick gibt es dort zwei Buslinien.