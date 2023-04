Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Elsass ist dieses Datum unvergessen: Am 6. August 1870 schlug eine preußisch-deutsche Armee in der Schlacht bei Woerth die Truppen Napoleons III. und erzwang so den Abzug der Franzosen aus der Region – wie sich später herausstellte für über 48 Jahre. Zum 150. Jahrestag dieses Ereignisses sollte am Ort des Geschehens eigentlich ein großer Umzug mit Gefechtsdarstellung stattfinden – doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

So kam es am Sonntag im Schlosspark von Woerth lediglich zu einem Biwak mit Soldaten in zeitgenössischen Uniformen, unter die sich mit dem Maikammerer Franz-Josef Damm in der Rolle