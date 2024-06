Das Gendern mit Sternchen oder Großbuchstaben im Wort polarisiert. Der Gimmeldinger Bernhard Thiery stellt als Alternative am Mittwoch im Ortsbeirat die klassische Variante mit uralter männlicher Form vor.

Wenn sich die Mitglieder des Gimmeldinger Ortsbeirats am 5. Juni um 20 Uhr in der Meerspinnhalle treffen, werden sie sich mit Themen befassen, die man bei einer solchen Sitzung erwartet: neuer Spielplatz am Kirchplatz, Nachbetrachtung des Loblocher Weinzehnts, Glasfaser sowie Bau- und Planungsangelegenheiten. Doch der erste Tagesordnungspunkt ist ungewöhnlich: Bernhard Thiery hält einen Vortrag zum Thema „Klassisch Gendern – Reden wie früher mit einem kleinen Unterschied“.

Der Gimmeldinger hatte 2022 mit vier Mitstreitern eine Online-Petition mit demselben Titel initiiert, um für diese Idee zu werben. Konkret geht es dabei darum, dass Formen wie „Leser“ als Oberbegriff für alle Geschlechter dienen können, denn sie verlören beim klassischen Gendern ihre zweite Bedeutung als Begriffe „nur für die Männer“, wie Thiery erklärt. Für die männliche Form werde die uralte Endung „rich“ verwendet. Ein männlicher Leser ist also ein Leserich.

In der Sprech- und Schreibpraxis werde diese „aber eine sehr untergeordnete Rolle spielen“, meint Thiery. Denn es gehe fast nie um Geschlechter, „weder bei Stellenausschreibungen noch in unserer täglichen Sprache“. Die Sprache werde dadurch entrümpelt, in Stellenanzeigen könne einfach nach einem Professor gesucht werden statt nach einem „Professor bzw. einer Professorin“, einer Professor*in oder einem Professor (m/w/d). „Wenn ein Monteur gesucht wird, der nur in Männertoiletten reparieren soll, dann wird eben ein Monteurich gesucht“, so Thiery weiter. Mit diesem Konzept will er am Mittwoch den Ortsbeirat überzeugen.