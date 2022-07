Ein Bürger hat die Feuerwehr am Dienstagmittag über eine Rauchentwicklung im Freien in den Schrebergärten am Übergang der Landstraße 532 zum Breitenweg bei Mußbach gemeldet. Wie die Feuerwehr mitteilt, war der Rauch schon bei der Anfahrt zu sehen. Vor Ort stellte sich der vermeintliche Brand als ein beaufsichtigtes Gartenfeuer auf dem Gelände eines Weinguts heraus. Die Einsatzkräfte rückten unverrichteter Dinge wieder ab.