Deutlich verbessert hat sich die Finanzlage der Gemeinschaftshaus Lambrecht GmbH. Sie ist aber abhängig von den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Lambrecht.

Die Gemeinschaftshaus Lambrecht GmbH ist einer der vier Gesellschafter der Stadtwerke und erhält deshalb jährlich einen Teil des Gewinns, den die Stadtwerke erwirtschaften. Im Wirtschaftsplan der Gemeinschaftshaus GmbH für 2026, der im Stadtrat vorgestellt wurde, wird davon ausgegangen, dass die Stadtwerke dieses Jahr 440.000 Euro an die Gemeinschaftshaus GmbH überweisen. Bei den sonstigen Einnahmen werde nicht mit größeren Änderungen gerechnet, sagte Thomas Sperl, der für die Buchhaltung der Gesellschaft zuständig ist. Einschließlich einer Auflösung von Investitionszuschüssen werden Einnahmen von etwa 73.000 Euro erwartet.

Diesen Erträgen von knapp 513.000 Euro stehen Aufwendungen von etwa 435.000 Euro gegenüber, so dass mit einem Gewinn von etwa 77.600 Euro gerechnet wird. Zu den Aufwendungen gehören Arbeiten für die Instandhaltung des Gebäudes sowie Investitionen. Für Instandhaltung und Reparaturen sind insgesamt 168.000 Euro vorgesehen.

Größter Brocken sind 60.000 Euro für die Sanierung der Fußgängerbrücke, den barrierefreien Zugang in das Gemeinschaftshaus. 50.000 Euro sollen für die Fortsetzung der Betonsanierung ausgegeben werden, 20.000 Euro für Abschleifen und Streichen von Fensterrahmen und 10.000 Euro für den Austausch einer Tür. Für Investitionen sind lediglich 22.000 Euro eingeplant, unter anderem sollen für 10.000 Euro Tische und Stühle ersetzt werden.

Schulden werden weniger

„Bei den Schulden sieht es sehr gut aus“, freute sich Sperl. Lange war die Gemeinschaftshaus GmbH ein Sorgenkind der Stadt. Ende 2016 hatte die GmbH Schulden in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro. Der Betrag ging erst leicht zurück, stieg dann aber 2020 auf fast 1,3 Millionen Euro. Seitdem wurden Schulden abgebaut. Nach Angaben von Sperl besteht nur noch ein Kredit in Höhe von 165.000 Euro. Davon sollen in diesem Jahr 120.000 Euro abbezahlt werden, die restlichen 45.000 Euro dann 2027.

„Wir sind auf einem guten Weg“, meinte Dirk Hedtke (BSW). Die Entscheidung, am Gemeinschaftshaus festzuhalten, sei richtig gewesen. „Lambrecht braucht ein Gemeinschaftshaus“, sagte Hedtke.