Böbingen, Duttweiler, Geinsheim und Gommersheim laden für Sonntag gemeinsam zur Gäuwanderung ein. Die Gesamtstrecke ist etwa zehn Kilometer lang. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus in Böbingen. Hier startet die Wandergruppe ab 13.30 Uhr in Richtung Duttweiler. Nach etwa dreieinhalb Kilometern durch die Weinberge findet dort der erste Zwischenstopp an der Festhalle statt. Ab 14.30 Uhr geht es weiter nach Geinsheim. Auf dieser rund dreieinhalb Kilometer langen Strecke ist ein kurzer Halt am Verweilplatz eingeplant, bevor der nächste Zwischenstopp an der Ortsverwaltung eingelegt wird. Ab 16 Uhr startet die letzte Etappe, die nach Gommersheim führt. Nach etwa drei Kilometern erreicht die Wandergruppe ihr Ziel am Dorfplatz. Dort werden gegen 17 Uhr kleine Speisen serviert, der Durst kann gelöscht werden und DJ JJ sorgt für die musikalische Unterhaltung zum gemütlichen Ausklang. Die vier Stationen bieten die Möglichkeit, die Streckenlänge individuell zu wählen und sich in jeder Gemeinde der Gruppe anzuschließen.

Aktion gibt es zum dritten Mal

Die Gäuwanderung findet zum dritten Mal statt und soll als Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Bestand haben, berichtet Lothar Anton, Ortsbürgermeister von Gommersheim. Ziel ist es, die Gäugemeinschaft zu fördern und ansässige gemeinnützige Projekte und Vereine zu unterstützen, erklärt der Böbinger Ortsbürgermeister Stefan Werner. Dieses Mal werden die Erlöse der Gäuwanderung dem Förderverein Duttweiler Schwimmbad und dem Förderverein Tafel Neustadt/Haßloch gespendet, ergänzt Duttweilers Ortsvorsteher Kay Lützel. Sabine Kaufmann, Ortsvorsteherin von Geinsheim, merkt an, dass die Wanderer beim kurzen Halt am Verweilplatz ein Beispiel bekommen, wie Spendengelder eingesetzt wurden.