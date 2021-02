Kein Helau, Ahoi oder Neu-Wei? Von wegen! In Neustadt und den Ortsteilen gibt es eine Menge Menschen, die sich dafür stark machen, den Kindern ein Gefühl von Fasnacht zu vermitteln. So heißt es am Rosenmontag „Rein in die Kostüme“.

Verkleidet zum Beispiel als Einhorn, Clown oder Pirat können Kinder am 15. Februar, ab 17.11 Uhr gefüllte „Berliner“ – auch Fasnachtskiechelscher genannt – vor ihrer Haustür entgegennehmen. Verteilt von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Technischesm Hilfswerk sowie von den Faschingsnarren des Karnevalvereins 1840 Neustadt, des Karneval-Clubs Rot-Weiß Lachen-Speyerdorf, der Mußbacher Ausles und des Karnevalvereins Diedesfelder Flendes, für die kleine Fasnacht zu Hause. Sie haben das Ganze gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisiert, nachdem die Martinsbrezel-Aktion im November so ein großer Erfolg gewesen war: 3600 Brezeln wurden verteilt.

Anmeldung im Internet

Damit auch alles Corona-konform ablaufen kann, bitten die Verantwortlichen um Anmeldung bis 11. Februar, 18.11 Uhr, über die Internetseite der Feuerwehr: www.fwnw.de. Details über den Ablauf teilt die Wehr über ihre Facebook- und Webseite mit. Die Corona-Regeln müssen eingehalten werden, es sollten sich keine Grüppchen bilden.

Stand Montagabend haben sich bereits rund 650 Kinder aus rund 350 Haushalten in Stadt und Ortsteilen angemeldet. „Eine Stunde, nachdem wir den Link zur Aktion am Sonntagabend online gestellt hatten, kamen bereits 160 Anmeldungen rein“, berichtet Clemens Litty vom Medienteam der Feuerwehr erfreut. Die Berliner werden von den örtlichen Bäckereien bereitgestellt. Finanziert werden sie unter anderem aus den Spenden der Martinsaktion.

Info

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann dies über folgende Bankverbindung IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, Verwendungszweck: 1262.233171, Spende an die Feuerwehr.