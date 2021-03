Der Weltgebetstag wird traditionell am ersten Freitag im März über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg gefeiert. Er wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Doch dieses Jahr läuft er anders ab.

Da alle Gottesdienste in der Stiftskirche coronabedingt bis zum 27. März ausfallen, ist auch die geplante Veranstaltung zum Weltgebetstag am 5. März gestrichen. Das teilt Oliver Beckmann, Pfarrer der protestantischen Stiftskirchengemeinde, mit. Sowohl Pfarrer Beckmann als auch Pfarrer Frank Schuster von der protestantischen Martin-Luther-Kirchengemeinde Neustadt laden stattdessen zu einem ökumenischen Gottesdienst ein: am Samstag um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche.

In diesem Jahr haben Frauen aus Vanuatu in der Südsee die Gottesdienstordnung zusammengestellt. „Worauf bauen wir?“ lautet das Thema. Der Inselstaat im Pazifischen Ozean ist besonders von der Klimakrise betroffen. In den vergangenen Jahren sind mehrfach schwere Tropenstürme über ihn hinweggefegt und haben viel Zerstörung hinterlassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Glocken sollen läuten

Die evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer laden die Kirchengemeinden dazu ein, am Freitag von 18.45 Uhr bis 18.55 Uhr die Kirchenglocken zu läuten. Damit soll ein Zeichen der Verbundenheit im gemeinsamen Gebet und der Solidarität von Christinnen und Christen weltweit gesetzt werden.

Mit dem ökumenischen Geläut wird auf den zentralen Fernsehgottesdienst zum Weltgebetstag auf Bibel TV hingewiesen. Der Sender zeigt ab 19 Uhr einen Gottesdienst. Auf dem Videoportal YouTube ist die Aufzeichnung den ganzen Tag über abrufbar. Der Link hierzu ist auf der Homepage der Pfarrei Heilig Geist unter www.pfarrei-nw-heilig-geist.de zu finden.