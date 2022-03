Bei einer Gedenkveranstaltung haben Schüler, Eltern und das Kollegium des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums (KKG) in Neustadt am Freitag an die betroffenen Menschen des Krieges in der Ukraine gedacht. Die Schulgemeinschaft fand sich nach Unterrichtsschluss auf dem Pausenhof der Schule ein, um mit Redebeiträgen ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Schüler und Eltern brachten zudem Plakate an Fenstern an.