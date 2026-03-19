Seit 70 Jahren existiert die Kolpingskapelle in Ramsen. Am Sonntag ist nun das erste größere Konzert nach längerer Pause geplant.

Zur Stammbesetzung des Ensembles zählen aktuell 15 Musiker, der musikalische Leiter ist Matthias Schwantner, der 34 Jahre als Berufsmusiker im Staatsorchester Mainz als Klarinettist gespielt hat. „Als mich Post Covid aus der Bahn warf, war die Übernahme der musikalischen Leitung der Kolpingskapelle vor zwei Jahren die beste Therapie für mich“, berichtet er. Obwohl das regelmäßige Proben und gemeinsame Musizieren im Vordergrund stehe, nehme bei dem Ensemble der Zusammenhalt innerhalb der Kolpingsfamilie einen wichtigen Platz ein. „Der Name Kolpingsfamilie ist Programm“, bestätigt auch Wolfgang Scherr, der Geschäftsführer.

Man unterstütze sich bei der Organisation oder Durchführung verschiedener Aktivitäten, jeder könne sich auf den anderen verlassen, es sei eine große Gemeinschaft. „Tatsächlich ist die Kolpingskapelle Ramsen weit mehr als nur eine Blasmusik-Formation, sie ist ein lebendiger Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens unserer Gemeinde“, so Scherr. Seit ihrer Gründung 1955 spielte sie bei zahlreichen kirchlichen, gesellschaftlichen und örtlichen Anlässen eine prägende Rolle und bringt Menschen über Musik und Gemeinschaft zusammen.

„Wir vereinen Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 19 und 84 Jahren und für unser neues Projekt haben wir sogar noch vier Kinder und Jugendliche sowie einen jungen Schlagzeuger gewinnen können“, berichtet Manfred Zengerle, der stellvertretende Geschäftsführer. Für das Konzert am Sonntag werde seit über einem Jahr geprobt. „Da Corona auch in unserer Kapelle Spuren hinterlassen hat und wir einige Instrumentengruppen, nämlich die Flöten, Oboe und Fagott, nicht mehr besetzen konnten, konnte ich einige ehemalige Kollegen aus Mainz als Gastmusiker gewinnen“, freut sich Schwantner.

Außerdem gibt es noch Unterstützung aus den eigenen Reihen der Kolpingsfamilie durch die Gruppe „Don’t tell the others“, die aus Lea Bohn (Gesang), Florian Weibel (Leadgitarre), Louis Noe (E-Bass), Pascal Werle (Schlagzeug) und Sebastian Sattler (Rhythmusgitarre) besteht. „Wir haben uns 2023 gegründet, nachdem wir auf die Idee kamen, dass bei der großen Party auf der Kolpingwiese doch mal eine Liveband spielen könnte“, erzählt Sattler und ergänzt: „So kam es schließlich dazu, dass manche autodidaktisch Instrumente gelernt haben, während andere schon gute Vorkenntnisse hatten und wir inzwischen schon bei verschiedenen Veranstaltungen der Kolpingjugend, aber auch bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern aufgetreten sind.“ Das Repertoire bestehe aus Rock- und Pop-Hits, wobei die Bandbreite von Billy Talent bis hin zur Neuen Deutschen Welle reiche.

Für das Konzert am 22. März sind Melodien aus Swing, Rock und Pop, aber auch traditionelle und sinfonische Blasmusik angekündigt. Ein Anliegen sei der Kolpingsfamilie auch, Kinder für Musik zu begeistern. „Musiker spielen zusammen, nicht gegeneinander, wie beispielsweise bei einem Fußballspiel, ,gemeinsam und echt’ ist unsere Devise, was den Unterschied zu einem Computerspiel ausmacht“, betont Scherr.

Termin

Das Konzert findet am Sonntag, 22. März, ab 15.30 Uhr in der Eistalhalle in Ramsen statt. Der Eintritt ist frei.

