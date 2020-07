Es ist ein leidiges Thema: in der Natur herumliegender Müll. Maximilian Müller, der sich in seinem Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Stadtverwaltung um die Belange der Engagierten Jugend Neustadt kümmert, hat schon einige kleinere Müllsammelaktionen mitgemacht. Nun plant er zusammen mit Grünen-Stadtratsmitglied Florian Hofmann und anderen Verbündeten eine größer angelegte Kampagne gegen Müll in Neustadt und Umgebung.

Die Idee kam den beiden, als Müller während der Corona-Hochphase für das Ordnungsamt aushalf, um die Einhaltung der Schutzverordnungen zu überwachen. Mit seinen Kollegen klapperte er auch den Mußbacher Baggerweiher ab. „Wir haben da eine Plastikplane gefunden, unter der Windeln lagen, und generell ganz viel Plastik im Gestrüpp“, erklärt Müller. Er und Hofmann, dem er davon berichtete, hätten sich dann gedacht: „Jetzt machen wir mal was.“

Mitstreiter gesucht

Ihr Plan: Neustadter Organisationen und Bürger zusammenzutrommeln, um die Stadt in einer Aktionswoche mit gebündelten Kräften sauberer zu machen. Pfadfinder und Jugendorganisationen der Neustadter Parteien wurden laut Müller angeschrieben. Es gebe auch erste positive Rückmeldungen.

Bei der Frage, wo überhaupt Müll gesammelt werde, setzen Müller und Hofmann auf Bürgerbeteiligung. Per E-Mail können sich Neustadter bei den Aktivisten melden, um besonders vermüllte Gebiete vorzuschlagen, die dann in der Aktionswoche sauberer gemacht werden sollen. Der Termin ist für den Spätherbst angesetzt. „Da ist es einfacher, Müll zu sammeln, weil man nicht so sehr durch Gestrüpp behindert wird“, so Müller. Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, planen die Aktivisten bereits eine Auftaktveranstaltung. Am kommenden Samstag werben sie auf dem Neustadter Marktplatz für ihr Projekt. Ab 15.30 Uhr kommen sie dort mit Interessierten ins Gespräch, beantworten Fragen und nehmen Vorschläge entgegen.

