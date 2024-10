Aufregung in Lachen-Speyerdorf: Die Giftpflanze Gemeiner Stechapfel tritt aktuell gehäuft auf. Ausgerechnet an einem Schulweg.

Sowohl die Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch als auch die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt der Stadtverwaltung berichteten am Donnerstag, dass insbesondere auf dem Jahnplatz, aber auch im Bereich der Walter-Bruch-Straße einige Vorkommen des Gemeinen Stechapfels entdeckt wurden.

Dort heißt es nun Vorsicht, denn die Pflanze mit ihren großen Blättern und weißen Trompetenblüten sieht zwar schön aus, enthält aber giftige Alkaloide. Alle Pflanzenteile sind giftig, besonders Wurzeln und Samen. Bereits Mengen ab 0,3 Gramm können für den Menschen gefährlich sein.

Der Stechapfel mag offene Böden und siedelt sich aus diesem Grund gern „wild“ in Neubaugebieten und auch an Wegrändern an. Am Jahnplatz findet er gute Bedingungen, da dort aktuell gebaut wird. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass dies im gesamten Stadtgebiet immer mal wieder passieren könne und an sich kein Grund zur Beunruhigung sei. Wegen der Giftigkeit der Pflanze sei allerdings grundsätzlich Respekt angebracht. In Deutschland wird auch dazu geraten, diese Art zumindest im Bereich von Kinderspielplätzen zu entfernen.

Da über den Jahnplatz ein Schulweg verläuft, hat Ortsvorsteherin Gerau-Frisch am Donnerstag Warnhinweise aufgehängt, die auf die Giftigkeit der Pflanze hinweisen. Außerdem wird am Freitag ein Team der Abteilung Stadtbild und Grün den Bereich abgehen und Stechapfel-Vorkommen insbesondere in der Nähe des Wegs ausstechen.

Gerau-Frisch berichtet, dass der Stechapfel auch auf Privatgrundstücken wachse. Deren Besitzer würden darum gebeten, die Pflanze zu entfernen.