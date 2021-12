Die Gemeindewerke Haßloch (GWH) warnen derzeit vor unseriösen Telefonanrufen. In den vergangenen Tagen hätten zahlreiche Kunden berichtet, dass sie von einer Handynummer aus angerufen worden seien. Die Personen am Telefon behaupteten, mit den GWH zusammenzuarbeiten und wollten Verbrauchsabrechnungen durchgehen und Zählernummern und Preise abfragen. Schließlich sollten neue Verträge abgeschlossen werden. Die GWH distanzieren sich von diesen Anrufen und warnen ihre Kunden keine Verträge abzuschließen oder Bank- und Zählerdaten weiterzugeben. Die GWH weißen darauf hin, dass sie weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben noch Verträge/Tarifwechsel am Telefon anbieten oder Zählerdaten und Bankdaten abfragen. GWH-Kunden können sich bei Unsicherheit beim Service-Team der Gemeindewerke melden, Telefon 06324/59 94-0.