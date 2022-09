Zahlreiche Kunden haben die Gemeindewerke Haßloch (GWH) in den vergangenen Tagen über Anrufe von angeblichen Partnern der Werke informiert. Die Telefonnummer begann jeweils mit 0711205006. Die Anrufer gaben vor, von den GWH beauftragt zu sein und wollten einen Termin für eine Beratung über Solaranlagen vereinbaren. Andere Anrufer behaupteten, mit der GWH zusammenzuarbeiten, verlangten Zählernummern sowie weitere persönliche Daten und gaben vor, günstige Energieverträge anzubieten. Schließlich sollten die Interessierten über WhatsApp oder SMS ein „Angebot“ mit „Ja“ bestätigen. In bekannten Fällen in der Vergangenheit stellte sich diese vermeintliche Angebotsbestätigung als Vertragsabschluss heraus. Die GWH warnen ihre Kunden vor solchen vermeintlichen Partnern und weisen darauf hin, keine Zählerdaten weiterzugeben. Bei Unsicherheit steht das Service-Team der GWH zur Verfügung: 06324 5994-0.