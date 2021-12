Tobias Brandt, Geschäftsführer der Gemeindewerke Haßloch, ist am Montag im Alter von 46 Jahren gestorben. Am 1. April 2016 hatte er die Aufgabe als neuer Geschäftsführer und Werkleiter der Gemeindewerke Haßloch GmbH übernommen. Mit Brandt verliere die Gemeinde eine Persönlichkeit, die sich in besonderem Maße für die Gemeindewerke eingesetzt habe, würdigte Bürgermeister Tobias Meyer den Verstorbenen. Brandts Ziel sei es stets gewesen, die Stellung der Gemeindewerke als regionaler Energieversorger zu festigen und auszubauen. Hier lesen Sie mehr.