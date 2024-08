Eigentlich ist Haßloch schon 101 Jahre am Netz. Denn mit Strom versorgt werden die Menschen im Großdorf bereits seit 1923. Das Jubiläum „100 Jahre Stromnetz“ wird mit etwas Verspätung erst in diesem Jahr mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 31. August, gefeiert. Wie alles begann.

Die Geschichte der Haßlocher Gemeindewerke reicht zurück ins Gründungsjahr 1902. Damals geht das erste Gaswerk in Betrieb, um die Gemeinde mit Energie zu versorgen. 1919 können die Bürger erstmals Anträge stellen, um Strom von den Gemeindewerken beziehen zu können. Nicht weniger als 684 Anträge gehen ein – eine stolze Anzahl bei damals ungefähr 6000 Einwohnern in Haßloch. Die Antragsteller verfügen über insgesamt 4019 Brennstellen und 85 Motoren.

Bis das Stromnetz in Betrieb gehen kann, geht allerdings noch Zeit ins Land. Bis 1921 laufen Verhandlungen mit den Pfalzwerken, dann wird unter der Regie des Gaswerks ein Stromversorgungsnetz ausgebaut. 1923 wird das Netz in Betrieb genommen. Der Strom mit einer Spannung von 20.000 Volt wird in einer Umspannstation, die sich nördlich der Bahnlinie befindet, auf 5000 Volt transformiert.

In Alt-Haßloch: Versorgungsleitungen werden verlegt. Foto: GWH/Gratis

Die elektrische Gesamtleistung beträgt am Anfang gerade mal 100 Kilowatt. Die Jahresbezugsmenge für den gesamten Ortsbereich, also Haushalte und Gewerbe, liegt bei 102.000 Kilowattstunden. Dies entspricht heute ungefähr einer Menge von 30 Haushalten. 1923 betreiben die Gemeindewerke bereits drei Umspannstationen.

Verbrauch elektrischer Energie enorm angestiegen

1929 werden die letzten der rund 100 Gas-Straßenlaternen in Haßloch auf Strom umgestellt. Die beiden fest angestellten Laternenanzünder werden dadurch aber nicht arbeitslos: Ihnen werden bei den Gemeindewerken neue Aufgaben zugeteilt.

Wäre heute ein Museumsstück: ein historischer Zähler. Foto: GWH/Gratis

Im Zweiten Weltkrieg verursachen Bombenabwürfe größere Schäden an den Netzteilen sowie an den Gasbehältern und den Wasserbehältern. Trotzdem können Versorgungslücken vermieden werden. Das gewährleistet nicht zuletzt der tatkräftige Einsatz des Personals der Gemeindewerke. 1940 tritt eine Namensänderung in Kraft: Die „Gemeindlichen Werke“ werden zu den „Gemeindewerken Haßloch“.

1957 wird eine zweite 20.000-Volt-Zuleitung in die neue Übergabestation auf dem heutigen Gelände der Gemeindewerke gebaut. Damit kann der inzwischen stark angestiegene Bedarf gedeckt werden. Die elektrische Gesamtleistung beträgt damals knapp 5000 Kilowatt. Die Jahresbezugsmenge liegt bei 1,5 Millionen Kilowattstunden. Der enorme Zuwachs beim Verbrauch von elektrischer Energie – und auch der Einwohnerzahl – wird beim Vergleich mit dem Jahr 1971 deutlich: 14 Jahre später ist die elektrische Bezugsleistung auf 7700 Kilowatt gestiegen, die Jahresbezugsmenge auf über 36,5 Millionen Kilowattstunden.

Zwei Jahre später, 1973, bauen die Pfalzwerke ein neues Umspannwerk an der Meckenheimer Straße. Die Spannungsebene der Freileitungen beträgt 110.000 Volt. Geliefert wird nach wie vor auf der 20.000-Volt-Ebene. Neben dem Umspannwerk nehmen die Gemeindewerke 1978 eine neue Stromübergabestation in Betrieb. Die Zahlen belegen den weiteren Anstieg: Die elektrische Bezugsleistung ist auf 95.000 Kilowatt gestiegen, die Jahresbezugsmenge auf 41 Millionen Kilowattstunden.

Rund 20.000 Kunden werden beliefert

1999 werden 75 Kilometer Stromfreileitungen abgebaut und auf Erdkabel umgestellt. Mit steigender Einwohnerzahl auf damals 20.700 wächst auch die elektrische Bezugsleistung: 1999 beträgt sie fast 17.000 Kilowatt.

Seit 2011 spielt die Elektromobilität auch bei den Gemeindewerken mehr und mehr eine wichtige Rolle. Die öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in Haßloch umfasst aktuell acht Ladesäulen und 17 Ladepunkte für Elektroautos und soll auch in Zukunft nach Bedarf erweitert werden. Heute sind die Gemeindewerke der lokale Stromversorger, der rund 20.000 Kunden beliefert. Der Strom stammt aus 100 Prozent Wasserkraft und ist TÜV-Nord-zertifiziert.

Einige Zahlen verdeutlichen die Entwicklung der vergangenen 75 Jahre: Gab es 1948 erst acht Trafostationen, so sind es heute (2023) 107. Vor 75 Jahren hatten die Niederspannungsleitungen eine Gesamtlänge von rund 39 Kilometern, inzwischen sind es über 205. Die Anzahl der Zähler ist in diesem Zeitraum von 3200 auf 11.600 gestiegen. Und den größten Sprung hat die Anzahl der Straßen- und Verkehrsleuchten gemacht: Brannten 1948 gerade mal 80 Leuchten in Haßlochs Straßen, so sind es heute sage und schreibe 2648.

Blick hinter die Kulissen beim Tag der offenen Tür

Unter dem Motto „Auf die nächsten 100 Jahre Stromnetz“ laden die Gemeindewerke für Samstag, 31. August, 11 bis 19 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ein. Auf dem Betriebsgelände der Werke in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 27 kann man sich über die Gemeindewerke und ihre Sparten informieren und das Jubiläum mit der Belegschaft und der Geschäftsführung feiern.

Die Gemeindewerke versprechen viele spannende Einblicke hinter die Kulissen der Strom-, Wasser- und Gasversorgung. Da geht es um Mengen, Spitzen und Grundlastverbräuche. Gesteuert wird das alles von der Netzleitstelle aus – so etwas wie das Cockpit für Piloten. Wer schon immer mal dort reinschauen wollte, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu. Es werden regelmäßige Führungen angeboten.

Der Strom kommt zwar aus der Steckdose, aber vorher muss er auch irgendwo produziert werden. Eine Ausstellung liefert Fakten rund um die Stromgeschichte und zur Stromerzeugung. Auf dem GWH-Gelände kann mit einem Strombock ein Windmann aufgeblasen werden, und ein „Heißer Draht“ bringt buchstäblich Spannung pur.

Für die Kinder stehen eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Malstation auf dem Programm. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt, außerdem gibt es bei der Tombola Preise zu gewinnen.