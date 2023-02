Die Gemeindewerke Haßloch (GWH) werden ab 20. Februar damit beginnen, die von der Eichfrist betroffenen Wasserzähler in den Haßlocher sowie Iggelheimer Haushalten zu wechseln. Die Mitarbeiter der GWH können sich einer Pressemitteilung mit ihrem Mitarbeiterausweis in Verbindung mit ihrem Personalausweis ausweisen. Diesen Ausweis sollten sich auch die betroffenen Bewohner beziehungsweise Hauseigentümer bitte zeigen lassen, betonen die GWH.

Je nach Erreichbarkeit der Kunden können die Zähler auch auf Wunsch auch in den Abendstunden gewechselt werden. Dies müsse aber jeweils abgesprochen werden. Nach aktuellem Stand wird die Austauschaktion der Wasserzähler bis in den Herbst andauern. Fragen dazu beantworten die Gas-/Wassermeister der GWH, Thomas Schell und Herr Klaus Wucherer: per E-Mail an t.schell@gwhassloch.de oder k.wucherer@gwhassloch.de sowie per Telefon: 06324 5994-420 und -421.