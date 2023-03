Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich vermisse die alten Menschen“, sagt Stephanie Rößler, die neue Gemeindeschwester plus für die Stadt Neustadt, ihre Weindörfer und die Verbandsgemeinde Maikammer mit ihren drei Ortsgemeinden. Zwar hat die 37-Jährige ihre Stelle schon am 1. April angetreten, doch wegen Corona läuft alles anders als geplant.

Zum ersten Mal in ihrem Leben arbeitet Stephanie Rößler seit drei Wochen am Stück im Büro. Die Deidesheimerin blickt auf fast 20 Jahre Erfahrung in der Pflege