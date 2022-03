In Neustadt und Maikammer kann das Gemeindeschwester-plus-Angebot ausgebaut werden: Wie das Land mitteilt, wird es künftig 1,5 Stellen für die Unterstützung von Senioren über 80 Jahren geben.

Seit April 2020 ist Stephanie Rößler auf einer ganzen Stelle als Gemeindeschwester plus eine zentrale Ansprechpartnerin für alle Senioren über 80 Jahre in Neustadt und Maikammer. Bei der Gemeindeschwester plus handelt es sich um ein Projekt des Landes Rheinland-Pfalz. Ziel ist, ein Angebot zu machen, um betagten, aber noch nicht pflegebedürftigen Menschen ab 80 Jahren durch Beratung und Unterstützung dabei zu helfen, weiterhin ihr eigenständiges Leben zu führen.

Gemeinsamer Antrag

Im Herbst 2019 hatten Neustadt und Maikammer einen gemeinsamen Antrag gestellt, der dann auch bewilligt wurde. Nun hat das Landesarbeitsministerium darüber informiert, dass die seit dem Vorjahr amtierende neue Landesregierung das Gemeindeschwester-plus-Angebot ausbauen möchte. Dabei soll es bis 2026 flächendeckend überall 1,5 Stellen für dieses Senioren-Förderangebot geben. Neustadt und Maikammer profitieren von der Landesinitiative insofern, da die bisher vorgesehene Stellenbesetzung von 1,0 auf 1,5 erhöht wird. Die Förderung durch das Land und die gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbände werde entsprechend angepasst, signalisiert das Mainzer Ministerium.

Die politisch Verantwortlichen hoffen, dass durch die personelle Ausweitung auch weitere Angebote vor Ort gemacht werden können. Es gehe dabei um Beratungen, aber auch um die gezielte Gesundheitsförderung. Aufgrund der Pandemie war in den vergangenen zwei Jahren primär eine telefonische oder digitale Unterstützung möglich.