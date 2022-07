Der Haßlocher Gemeinderat kehrt für seine Sitzungen in den Ratssaal zurück. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Gremium vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule getagt. Die Sitzung am Mittwoch, 13. Juli, 18.30 Uhr, findet wieder im Rathaus statt. Auch die Sitzungen aus dem Ratssaal werden vom Studio Haßloch des Offenen Kanals (OK) Weinstraße live übertragen. Die Sitzung kann somit vor dem Fernseher oder im Internet über www.ok-weinstrasse.de verfolgt werden. Sie bleibt im Nachgang für drei Tage über die Mediathek des OK Weinstraße abrufbar. Für Bürger ist die Besuchergalerie des Ratssaals wieder geöffnet. Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung oder zur Kontaktdatenerfassung besteht nicht mehr.