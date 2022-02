Die Haßlocher Gemeinderatssitzung am 16. Februar in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule überträgt ab 18.30 Uhr erneut das Studio Haßloch des Offenen Kanals Weinstraße live. „Angesichts der hohen Infektionszahlen ist die Live-Übertragung eine gute Alternative zum Besuch der Sitzung, um nicht zwingend erforderliche Kontakte zu vermeiden“, erklärt Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer. Der Sitzungssaal ist für interessierte Besucher geöffnet, teilt die Gemeinde mit. Laut der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung greift für die Sitzung die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Alle Teilnehmenden sind daher verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis mit sich zu führen. Dieser wird laut Verwaltung beim Einlass kontrolliert. Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung sowie die dazu gehörigen Vorlagen sind in der Regel fünf Tage vor der Sitzung über das Bürgerinformationssystem unter www.hassloch.de/buergerinfo abrufbar. Die Live-Übertragung im Offene Kanal ist über Kabelfernsehen oder im Internet unter www.ok-weinstrasse.de zu sehen.