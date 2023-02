Ein Teil des ehemaligen Gebäudes der VR-Bank in der Helmbachstraße in Elmstein ist in ein Wohngebäude umgebaut worden. Im Gemeinderat wurde am Donnerstag kritisiert, dass der Besitzer vorher nicht die erforderliche Nutzungsänderung beantragt hat. Nachdem Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) den Besitzer dazu aufgefordert hat, liegt ein entsprechender Antrag nun vor, der in der Ratssitzung abgelehnt wurde. Unter anderem deshalb, weil kein Parkplatz ausgewiesen ist und weil man Konflikte mit anderen Nutzungen im Umfeld befürchtet. Jürgen Ruf (SPD) äußerte die Vermutung, dass die Bauabteilung der Kreisverwaltung das Votum des Gemeinderats nicht berücksichtigen und den Antrag genehmigen wird.