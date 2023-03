Nach fast 40 Jahren im Gemeinderat Haßloch hat Hans Grohe (CDU) am Mittwochabend sein Mandat niedergelegt. Er will sich mehr seinem Hobby widmen.

Hans Grohe (76) bedankte sich für die gute Zusammenarbeit „in guten wie in schlechten Zeiten“. Fünf Bürgermeister habe er in diesen fast vier Jahrzehnten erlebt. Von 1993 bis 2019 sei er Fraktionsvorsitzender gewesen. Er höre wegen seines Alters auf und wolle sich mehr seinem Hobby, dem Chorgesang, widmen. Viele „gute und nachhaltige Entscheidungen“ seien in dieser Zeitfür Haßloch mit getroffen worden. Sein besonderes Engagement habe zunächst dem Schwerpunkt „Soziales“ gegolten. Später habe er bei den Gemeindewerken zu wichtigen Themen wie Energieversorgung mitgearbeitet. „Entscheidungen haben für mich immer mit dem christlichen Menschenbild vereinbar sein müssen“, erklärte er. Grohe betonte, er habe bei den Wahlen immer sehr viele oder häufig sogar die meisten Stimmen erhalten. Sein Wunsch an das Gremium: „Das Beste für die Gemeinde und die Bürger tun.“

Hans Grohe wurde 1984 erstmals in den Haßlocher Gemeinderat gewählt. Von 1984 bis 2023 war er fast durchgängig Mitglied des Gemeinderats. Es gab eine 17-monatige Unterbrechung, als er von September 2013 bis Ende Januar 2015 das Amt des ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten besetzte. Die Stelle war damals vakant, da Lothar Lorch im Juni 2013 zum Bürgermeister gewählt wurde. Als Beigeordneter übernahm Grohe den Geschäftsbereich „Soziales“ und war unter anderem zuständig für das Vereinswesen, die Kindertagesstätten, Jugend- und Seniorenarbeit, Kultur und Schulen. Nach 17 Monaten im Amt des Beigeordneten übergab er an seinen Nachfolger Tobias Meyer, der im Februar 2015 seine Tätigkeit als hauptamtlicher Erster Beigeordneter aufnahm. Grohe kehrte anschließend in den Gemeinderat zurück, da er auch bei der Kommunalwahl 2014 in den Rat gewählt worden war und sein Mandat für seine Tätigkeit als Beigeordneter zwischenzeitlich niedergelegt hatte.

Hans Grohe ist Träger der Goldenen Verdienstmedaille der Gemeinde Haßloch. Diese erhielt er bereits im Jahr 2005. Darüber hinaus erhielt er im Oktober 2013 die Freiherr-vom-Stein-Plakette, die vom damaligen Innenminister Roger Lewentz überreicht wurde. Diese geht an Persönlichkeiten, die sich aufgrund ehrenamtlichen Engagements im kommunalen Bereich verdient gemacht haben.