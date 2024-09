Die beiden Fraktionen der FWG und CDU wollen im Niederkirchener Gemeinderat weiter an einem Strang ziehen, wie sie bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstag bekräftigten. Trotz teils kontroverser Diskussionen habe man immer gemeinsame Lösungen gefunden.

Noch bevor gewählt wurde, wurden die scheidenden Ratsmitglieder, unter ihnen auch die Urgesteine Hans Stähly (32 Jahre Mitglied) und Regina Fischer (25 Jahre), verabschiedet. Stefan Stähly, der im Juni 68 Prozent der Wählerstimmen erhalten hatte, wurde für eine weitere Amtszeit zum Ortsbürgermeister ernannt.

Für den ersten Beigeordneten gab es nur einen Vorschlag. „Judith Becker hat gezeigt, dass sie gute Arbeit macht“, sagte Franz-Josef Zech ( FWG). „Sie stand immer bei der Verwaltung auf der Matte, wenn es ein Anliegen gab, und ließ dann auch nie locker.“ Auch die CDU plädierte für Becker, denn die Zusammenarbeit mit ihr sei „immer zielführend“ gewesen, was man sich auch für die Zukunft wünsche, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Gerd Pfaffmann. Becker wurde einstimmig gewählt. Sie wird zuständig sein für die Themen Feld und Wald.

CDU im Aufsichtsrat vertreten

Die Wahlen für die Vertreter für den Kindergarten-Elternausschuss sowie den Aufsichtsrat der Stadtwerke Deidesheim fielen einstimmig aus. Für den Kindergarten sind jetzt neu Leslie Deimel (FWG) und Matthias Pfaffmann (CDU) zuständig. „Ich möchte meine Erfahrung als Lehrer einbringen und ein Bindeglied zwischen Kindergarten und Gemeinde sein“, so Pfaffmann. Für den Aufsichtsrat der Stadtwerke hätten der FWG eigentlich zwei Sitze zugestanden, Judith Becker erklärte allerdings die Bereitschaft, der CDU aus Gründen der Tradition und Zusammenarbeit einen Sitz abzugeben. In den Aufsichtsrat berufen wurden Becker selbst sowie Gerd Pfaffmann von der CDU. Beide hatten die Posten bereits in der letzten Legislaturperiode inne.

Stähly informierte über einen Einbruchsversuch am Kindergarten, bei dem ein Fenster beschädigt worden sei. Anzeige sei bereits erstattet worden. Beim Glasfaserausbau gebe es Fortschritte, über die man sich auf der gemeindeeigenen Website Niederkirchen.de informieren könne, sagte der Bürgermeister.