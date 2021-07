In der nächsten Woche starten die beiden Künstler Karin van der Molen und Roger Rigorth getrennt voneinander vor Ort mit ihren Arbeiten für den „Kunstpfad Kirrweiler“ (wir berichteten zuletzt hier) – in Rigorths Fall allerdings zunächst „auswärts“, auf St. Martiner Gemarkung in der Nähe des Sandwiesenweihers. Auf dem dortigen Parkplatz werden am Montag, 2. August, 16 Uhr auch die Ortsbürgermeister Rolf Metzger, Timo Glaser und ihre Beigeordneten zu einem kleinen Umtrunk zusammenkommen, um eine ungewöhnlich unbürokratische Nachbarschaftshilfe zu feiern. Denn weil für Rigorths Kunstobjekt „Hambacher Tor“ kein passend gekrümmter Baum im Kirrweilerer Wald zu finden war, wich man auf eine Kastanie im benachbarten St. Martiner Forst aus. Nach kurzer Rücksprache mit der Gemeinde Sankt Martin wurde der Baum zur Fällung freigegeben und steht Rigorth nun für seine Arbeit vor Ort zur Verfügung. Und für die gefällte Kastanie soll nach Auskunft des Vereins „Kunstpfads“ umgehend ein neuer Baum gepflanzt werden.