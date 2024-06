Zur Verabschiedung von Gemeindediakon Sieghard (Siggi) Jung laden der Protestantische Kirchenbezirk Neustadt und die Protestantische Stiftskirchengemeinde Neustadt zu einem Gottesdienst ein. Gefeiert wird am Sonntag, 30. Juni, um 10.30 Uhr in die Stiftskirche in Neustadt. Jung habe seit 2003 seine Gaben vielfältig und segensreich in der Stiftskirchengemeinde eingebracht, heißt es von der Gemeinde. Im Gottesdienst wirken neben Jung, Pfarrer Oliver Beckmann und Dekan Andreas Rummel mit. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Begegnung bei einem kleinen Empfang.