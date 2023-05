Die Gemeindebücherei Haßloch bietet auch für Senioren Medienpakete zum Ausleihen an. Sie kommen in der Altenpflege und im privaten Bereich zum Einsatz.

In Anlehnung an die Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten sind im Frühjahr 2022 Medienkisten für die Nutzung in Senioren- und Pflegeheimen in der Haßlocher Gemeindebücherei bereitgestellt worden. Das Angebot soll zukünftig Einrichtungen in der Altenpflege, aber auch Privatpersonen zur Verfügung stehen. „Hiermit kommen wir dem Wunsch pflegender Angehöriger nach“, erläutert Büchereileiterin Gabi Pfadt. Insgesamt stehen in der Gemeindebücherei vier Medienkisten mit 65 Titeln bereit. Die Kisten setzen unterschiedliche Schwerpunkte und behandeln Themenfelder wie „Heimat und Mundart“, „Bewegung und Aktivierung“, „Gedächtnis und Entspannung“ sowie „Brauchtum, Feiertage und Natur“.

Viele Bereiche abgedeckt

Bei der Zusammenstellung entsprechender Kisten hat die Gemeinde auf eine breite Palette an Medien gesetzt, zu denen beispielsweise Puzzles, Gedächtnisspiele und CDs gehören. Um passende Inhalte zu finden, hat sich die Bücherei mit dem Haßlocher Seniorenbüro zusammengetan und in Abstimmung mit den beiden Haßlocher Seniorenheimen die einzelnen Kisten mit Leben gefüllt. Auch Musikschulleiterin Tatjana Geiger zeigt sich von den Medienkisten für Senioren überzeugt und hat ebenfalls Vorschläge für geeignete Medien eingebracht. Sie ist ausgebildete Musikgeragogin und ermöglicht mit dem Kurs „Unvergesslich – Lieder meines Lebens“ Menschen mit und ohne Demenz ein gemeinsames Erlebnis.

Voraussetzung für die Ausleihe einer Medienkiste ist ein gültiger Büchereiausweis, mit dem ebenfalls alle anderen Bestände der Bücherei genutzt werden können. Die Ausleihe ist für Einrichtungen in der Altenpflege kostenlos, für Privatpersonen erhebt die Bücherei eine jährliche Ausleihgebühr. Für Reservierungen, Fragen und Anregungen in Bezug auf die Medienkisten steht das Team der Bücherei zur Verfügung.