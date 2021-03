Im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Weidenthal ist für dieses Jahr ein Gewinn von rund 40.000 Euro vorgesehen, teilte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Beim Wasserwerk werde wie schon in den vergangenen Jahren ein Defizit erwartet. Laut Planung beläuft sich der Verlust auf 26.000 Euro. Beim Gaswerk soll ein Gewinn von knapp 43.000 Euro erwirtschaftet werden und in der Sparte Strom soll der Gewinn etwa 23.000 Euro betragen. Weitere Angaben, etwa zu anstehenden Investitionen, machte Kretner nicht.