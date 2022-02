Der Sommertagsumzug in Haßloch fällt auch dieses Jahr aus. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Leider ist die Lage aktuell erneut so, dass eine Großveranstaltung mit diesem Charakter nicht durchführbar ist“, erklärt Bürgermeister Tobias Meyer. „Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Strecke ist ein kontrollierbarer Zugang für eine begrenzte Zuschauerzahl unter Beachtung der geltenden 2G-Regel nicht möglich.“ Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Traditionsveranstaltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgesagt wird. Seit 1986 gibt es den Haßlocher Sommertagsumzug. Er ist „inzwischen zu einer generationenübergreifenden Brauchtumsveranstaltung geworden ist und erfreut jährlich Jung und Alt“, teilt die Verwaltung mit. Die Gemeinde hofft, dass sich die Situation im kommenden Jahr entspannen wird.