Die Gemeinde verliert ihren Status als anerkannter Erholungsort. Sie beteiligt sich nicht mehr an dem anstehende Überprüfungsverfahren. Grund sind gleich mehrere Voraussetzungen, die der kleine Ort nicht mehr erfüllt.

Staatlich anerkannter Erholungsort durfte sich Lindenberg seit 1974 nennen. Damit ist es nun vorbei. Der Gemeinderat beschloss, auf die Anerkennung zu verzichten – nicht wirklich freiwillig. Alle hoffen, dass niemand die Schilder an Ortseingängen mit dem Hinweis Erholungsort entfernt.

Bis 1974 konnten sich in Rheinland-Pfalz nur 16 Gemeinden mit dem Titel staatlich anerkannter Erholungsort schmücken. Dann kamen zehn weitere Orte dazu, darunter Lindenberg, Maikammer, Gimmeldingen, Haardt und Königsbach. In einem Landesgesetz ist geregelt, welche Voraussetzungen die Gemeinden für die Anerkennung erfüllen müssen.

Voraussetzungen nicht mehr gegeben

Nach Angaben des Lindenberger Bürgermeisters Reiner Koch (FWG) steht die turnusmäßige Überprüfung an, ob die Voraussetzungen noch gegeben sind. Es sei zwar sehr bedauerlich, aber das sei in Lindenberg nicht mehr der Fall, waren sich Koch, SPD-Fraktionssprecher Stefan Frieß und CDU-Fraktionssprecher Hans-Werner Rey einig. Zu den Voraussetzungen gehören unter anderem für die Erholung geeignete Einrichtungen, eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste von mindestens zweieinhalb Tagen und eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl „beachtliche Beherbergungskapazität“. All das hat Lindenberg nicht zu bieten.

„Es ist mehr als schade, aber es lässt sich nicht wegdiskutieren“, so Frieß. Rey schwelgte in Erinnerungen an Zeiten, als „mehrere Hundert Erholungssuchende nach Lindenberg kamen“. Da das Ergebnis einer Überprüfung ohnehin negativ wäre, verzichtet die Gemeinde auf die staatliche Anerkennung. „Die Schilder stehen nach wie vor, ich mache sie nicht weg“, so Koch.