Die Gemeinde Forst will an dem Hotelprojekt festhalten. Der Rat hat am Dienstag einer modifizierten Bauvoranfrage des Investors zugestimmt. Die Änderungen waren notwendig geworden, nachdem bei einem Bürgerentscheid am 14. März entschieden worden war, dass die Gemeinde einen für einen größeren Bau nötigen Parkplatz nicht verkaufen darf. Das Bauunternehmen hat daraufhin beim Kreis eine Bauvoranfrage für ein etwas kleineres Projekt eingereicht. Dieses soll ausschließlich auf einem Privatgrundstück entstehen. Da die Kreisverwaltung bereits die erste Bauvoranfrage, die sich noch auf das größere Gebäude bezogen hatte, positiv beschieden hatte, sah die Mehrheit des Gemeinderats keinen Grund, die modifizierte Bauvoranfrage abzulehnen. Bei der Entscheidung ging es um das so genannte Einvernehmen der Gemeinde. Die Genehmigungsbehörde ist die Kreisverwaltung.