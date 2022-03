Der Forstzweckverband verzeichnet derzeit ein gestiegenes Interesse an Brennholz. Nach Angaben von Revierförster Julius Paffrath gehen pro Woche inzwischen 50 bis 100 Anrufe ein. Das sei ein Vielfaches von dem, was sonst angefragt werde. Die hohe Nachfrage führt aktuell zu Wartezeiten. Das gilt für die komplette Produktpalette. Der Forstzweckverband verkauft neben ofenfertigem Brennholz auch Polterholz (Baumstämme, die an den Waldweg transportiert werden und dort auf so genannten Poltern gelagert werden). „Der Forstzweckverband führt eine Warteliste und arbeitet diese schrittweise ab“, teilt die Verwaltung mit. „Das kann mitunter etwas dauern. Daher bitten wir um Geduld“, erklärt Julius Paffrath. Der Brennholzverkauf beim Forstzweckverband ist unter Telefon 06324 935198 zu erreichen (Anrufbeantworter). Es wird darum gebeten, von Mehrfachanrufen und Nachfragen abzusehen. Das führe nicht zu einer Beschleunigung, sondern bewirke in der Regel das Gegenteil.