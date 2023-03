Den Neidenfelser Senioren wird zukünftig erst ab dem 75. Geburtstag von der Ortsspitze oder einem anderen Vertreter der Gemeinde mit einem kleinen Präsent gratuliert. Das haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderats in einer Sitzung am Dienstag beschlossen. Gratuliert wird danach jeweils im Abstand von fünf Jahren. Bisher wurde bereits ab dem 70. Geburtstag gratuliert. Die Anzahl der Besuche habe laut Bürgermeisterin Sybille Höchel zugenommen, in den meisten umliegenden Gemeinden werde erst ab dem 80. Geburtstag gratuliert.