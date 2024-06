Sicher ist, dass die Gemeinde Niederkirchen auf eine 1325-jährige Geschichte zurückblicken kann und damit am Samstag allen Grund zum Feiern hatte. Doch es gibt Funde, die darauf hinweisen, dass die Geschichte der Siedlung viel weiter zurückgeht.

„Grüne Reben, dunkle Wälder“: Mit dem Pfälzer Sängerspruch eröffnete der Männerchor des MGV 1863 Niederkirchen am Samstag die Feierstunde zur urkundlichen Ersterwähnung der Gemeinde am 1. Juni 699. Es sollte dank munterer Wortbeiträge ein kurzweiliger Abend werden. Zum Running Gag des Abends geriet die Suche nach Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Zurück zum Anlass des Abends: Zu Zeiten des merowingischen Frankenkönigs Childebert III. wurde Niederkirchen als „Didinneschaime“, „Heim des Theodin“ (=„Dîdîn“), als Schenkung in einem Testament in einem Kopialbuch des Klosters Weißenburg (Elsass) das erste Mal genannt, berichtete Ortsbürgermeister Stefan Stähly (FWG). 1325 Jahre ist das nun her.

Stähly (FWG) ließ die 25 Jahre seit der 1300-Jahr-Feier Revue passieren. Ein paar wichtige Ereignisse: 2003 entstand das Bürgerhaus, 2006 wurde die Niederkirchenerin Susanne Winterling Pfälzische Weinprinzessin, im Jahr darauf Deutsche Weinprinzessin. 2008 wurde das 100-jährige Bestehen des Kindergartens gefeiert. Im selben Jahr gründete sich der Frauen- und Mädchenfußballverein 1. FFC Niederkirchen. 2018 mussten die letzten beiden Bäume des Naturdenkmals „Drei Eichen“ gefällt werden. 2021 schloss die Bäckerei Heil für immer ihre Pforten – bei diesem Satz ging ein wehmütiges Raunen durch den Saal.

Eine Ausstellung in der Vinothek der Weinmacher erzählt von der Geschichte Niederkirchens. Foto: Mehn

Siedlung schon in der Jungsteinzeit

„Isser schun do?“, fragte Stähly auf der Suche nach dem Landrat die Besucher in der voll besetzten Mehrzweckhalle, bevor er das Wort an Bettina Hünerfauth weitergab. Die Archäologin und stellvertretende Leiterin der Speyerer Außenstelle der Landesarchäologie war die Festrednerin des Abends und ging auf die neuen Funde aus Niederkirchen ein. „Niederkirchen ist viel älter als 1325 Jahre“, erklärte sie lächelnd. Dank der Zusammenarbeit mit Sondengänger André Karge, der auch ein Gespür habe für Keramikscherben, die nicht von Sonden erfasst werden, konnten auf der Niederkirchener Gemarkung auch ältere Artefakte aufgefunden werden. Darunter waren ein kleiner Mahlstein aus der Jungsteinzeit (etwa 5600 vor Christus), der auf eine Siedlungsstelle hindeute, ein etwa drei Zentimeter langer Dolch aus der Bronzezeit (ab 2200 v. Chr.), den Hünerfauth als ihr persönliches Lieblingsobjekt bezeichnete, Münzen aus der Keltenzeit (450 v. Chr) und Fibeln zum Zusammenhalten von Gewändern aus dem Frühmittelalter (8. bis 9. Jahrhundert). „Einzigartige Funde in der Gegend“, hob Hünerfauth hervor.

Das Ehrenbuch zum Ersten Weltkrieg. Foto: Mehn

Insgesamt sind es 30 Fundstücke aus diesen Epochen, die für zwei Wochen in der Vinothek der Weinmacher präsentiert werden können, ergänzte Stähly – immer noch auf der Suche nach dem Landrat.

Dörr: Lebenslustige Bürger sind ein Pfund

Nach einer Gesangseinlage der „Secco Singers“, des Frauenchors des MGV, trat Dieter Dörr (CDU) ans Rednerpult. „Mehr als 2400 lebenslustige Bürgerinnen und Bürger sind mit ihrem Engagement ein großes Pfund für die Verbandsgemeinde“, hob der Verbandsbürgermeister vor.

Mit den launigen Worten „Und ich hoff', dass sie uns nicht nur zum Gottesdienst einlädt“ übergab Stähly das Mikrofon an Pfarrerin Luise Burmeister von der Protestantischen Kirchengemeinde Deidesheim – der Landrat war „als noch net do“.

„Niederkirchen hat mit Deidesheim sozusagen eine Tochtergemeinde hervorgebracht“, sagte Burmeister und fügte hinzu, dass die Reformation an Niederkirchen vollkommen vorbei gegangen sei. Eine neue Zeitrechnung machte der katholische Pfarrer Matthias Schmitt von der Pfarrei Deidesheim aus. Mit Blick auf die Funde aus der Jungsteinzeit umfasse die Geschichte der Gemeinde doch viel mehr Jahre als 1325, erklärte er schelmisch mit Verweis auf eine Geldspende der VR Bank Mittelhaardt, die der Gemeinde genau 1325 Euro übergeben hatte.

Wappen und Siegel aus bayrischer Zeit. Foto: Mehn

Engagierte Bürger geehrt

Für ihren langjährigen Einsatz für die Dorfgemeinschaft wurden Elvira Müller (Leitung der Altenstube), Dieter Reinhardt (Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr), Fridolin Rau (MGV 1863) und Hans Stähly (Kolpingfamilie und Kommunalpolitik) vom Ortsbürgermeister geehrt.

Und der Landrat? Endlich eingetroffen, brachte er gute Nachrichten vom Deidesheimer Jugendzeltlager der Feuerwehren des Landkreises mit: In der Kategorie Spiel und Spaß hatte die Jugendwehr Niederkirchen mit deutlichem Abstand den ersten Platz belegt.

Ausstellung

Unter Leitung von Gästeführerin Elke Metzger, unterstützt von Judith Becker und Daniela Stähly, wurde eine kleine Ausstellung mit den Funden aus älterer Zeit, weiteren historischen Gegenständen und alten Fotos organisiert. Sie kann bis 16. Juni zu den Öffnungszeiten (täglich von 10 bis 18 Uhr) der Vinothek der Niederkirchener Weinmacher in der Friedelsheimer Straße 1 besucht werden. Der Eintritt ist frei.