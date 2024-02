Die Gemeinde Haßloch will Bürger dazu anregen, auf dem eigenen Grundstück zum Klimaschutz beizutragen. Dafür gibt es Zuschüsse. Die bestehende Förderrichtlinie ist jetzt überarbeitet und ergänzt worden.

Seit zweieinhalb Jahren gibt es eine Förderrichtlinie für Begrünungsmaßnahmen. Darin ist geregelt, in welcher Höhe Zuschüsse gezahlt werden, wenn ein Grundstück entsiegelt oder entschottert und anschließend begrünt wird. Außerdem werden Dach-, Fassaden und Hofbegrünungen unterstützt. Um diese Fördermöglichkeiten übersichtlicher zu gestalten, wurden sie jetzt in getrennte Richtlinien aufgeteilt. Laut Verwaltung sind die maximalen Zuschussbeträge zumindest teilweise erhöht worden. Für gewerblich genutzte Flächen ist die Förderung geöffnet worden.

Das Förderpaket ist um eine weitere Richtlinie ergänzt worden, um auch Baumpflanzungen auf privaten Flächen zu unterstützen. Geld gibt es für hochstämmige Laubbäume. Je nach Kaufpreis werden bis zu 100 Euro pro Baum bezahlt. Diese Förderung ist kombinierbar mit dem Zuschuss für Entsiegelung/Entschotterung mit anschließender Begrünung. Für Bäume, die bis zu 50 Euro kosten, werden die Kosten komplett übernommen, bei einem Kaufpreis bis 100 Euro zu 85 Prozent, ab 100 Euro beträgt die Förderung 70 Prozent (maximal 100 Euro). Gefördert wird der Kauf von maximal zwei Bäumen pro Grundstück und Doppelhaushaltsjahr.

Mit dem Förderpaket will die Verwaltung Anreize schaffen, einen Beitrag zur ökologischen und klimatischen Aufwertung der Gemeinde zu leisten. Zweck der Richtlinie sei es, die Baumdichte in der Gemeinde zu erhöhen. Bäume könnten Staub und Schadstoffe aus der Luft ausfiltern und durch Verdunstung und Beschattung zur Abkühlung beitragen. Zugleich wirkten sie sich positiv auf die Biodiversität aus. Besonders wünschenswert ist es aus Sicht der Verwaltung, Bäume im straßennahen Bereich zu pflanzen. Denn damit könnten direkte positive Auswirkungen auf das Kleinklima der Straße und den öffentlichen Raum erzielt werden. Aber auch Bäume in Gärten und Höfen könnten Klima und Luftsituation der Gemeinde positiv beeinflussen.

Info und Kontakt

Alle Richtlinien und Anträge auf www.hassloch.de unter Umwelt/Das Umweltbüro informiert. Ansprechpartnerin: Umweltbeauftragte Dörte Reith, Telefon 06324 935-266.