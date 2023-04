In Weidenthal kommen höhere Abgaben auf die Einwohner zu. Trotzdem kann die Lücke im Haushalt nicht geschlossen werden. Die Gemeinde muss aber weiter investieren.

„Es gibt nichts umsonst“, stellte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) fest. Das Land werde im Lauf des Jahres einen Teil der Schulden der Gemeinde zahlen, doch fordere das Land im Gegenzug, dass der Haushalt ausgeglichen und die Steuern, die die Gemeinde erhebe, erhöht werden. Bei der Grundsteuer A hat das Land den sogenannten Nivellierungssatz auf 345 Prozentpunkte festgelegt, Weidenthal lag mit 400 Prozentpunkten bereits darüber und erhöht ab diesem Jahr auf 445 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer B beträgt der Nivellierungssatz 465 Prozentpunkte, in Weidenthal waren es bisher 420 Prozentpunkte, ab diesem Jahr sind es 530 Prozentpunkte. Mit einem Hebesatz von 390 Prozentpunkten für die Gewerbesteuer lag Weidenthal schon bisher über dem neuen Nivellierungssatz des Landes von 380 Prozentpunkten, trotzdem wird der Weidenthaler Hebesatz auf 405 Prozentpunkte erhöht.

Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Dürkheim habe gefordert, die Hebesätze über die Nivellierungssätze zu erhöhen, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kaul. „Die Kollegen sind aber Getriebene des Landes“, argumentierte Kaul, der in leitender Funktion bei der Kreisverwaltung tätig ist. Er äußerte die Vermutung, dass die Gemeindesteuern „in den kommenden Jahren weiter massiv erhöht werden müssen“. Damit müssten die Bürger dafür zahlen, dass das Land den Gemeinden seit Jahrzehnten nicht genug Geld gebe, sagte Kaul. Angesichts dieser zu geringen Finanzausstattung sei es kein „Geschenk“, dass das Land nun einen Teil der Schulden zahlen werde, sondern eine Nachzahlung dessen, was das Land den Gemeinden seit Jahrzehnten vorenthalten habe.

„Müssen uns Diktat beugen“

„Wir müssen uns dem Diktat der Landesregierung und der Kommunalaufsicht beugen oder wir bleiben auf unseren Schulden sitzen“, ärgerte sich Fritz Weilacher (Linke). So würden „demokratische Regeln außer Kraft gesetzt“. Der Rat werde immer mehr in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt. Seit Jahren hätten Bund und Land den Gemeinden Aufgaben übertragen, ohne die Finanzierung sicher zu stellen. Damit werde das Konnexitätsprinzip verletzt.

In diesem und im kommenden Jahr wird jeweils mit Steuereinnahmen von etwa 1,3 Millionen Euro gerechnet. Wobei der Anteil von Grund- und Gewerbesteuer nur etwa 331.000 Euro ausmacht. Die Einnahmen kommen überwiegend aus der Einkommenssteuer. Auch bekommt die Gemeinde in beiden Jahren etwa 590.000 Euro an sogenannten Schlüsselzuweisungen vom Land.

Wald soll Gewinn bringen

Kaul verwies darauf, dass der Haushalt der Gemeinde trotz der Steuererhöhungen mit einem Defizit abschließe. In diesem Jahr werden es etwa 290.000 Euro sein, im kommenden Jahr 183.000 Euro. Peter Baumann, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung, erläuterte, dass in vielen Bereichen Defizite erwirtschaftet werden. Beim Unterhalt der Straßen betrage das etwa 210.000 Euro, für die Sporthalle werden 83.000 Euro mehr ausgegeben als eingenommen werden, beim Badeweiher 40.000 Euro und beim Friedhof 23.000 Euro. Für freiwillige Leistungen zahle die Gemeinde 186.000 Euro, mit etwa 80.000 Euro beteilige sie sich an den Kosten des evangelischen und des katholischen Kindergartens.

Weidenthal habe den Vorteil, dass der Wald und zukünftig auch die Gemeindewerke Gewinn einbringen, erklärte Kretner. Von den Werken wird dieses Jahr ein Gewinn von etwa 100.000 Euro erwartet. Der Besitz von Wald und Werken sind auch ein Grund dafür, dass die Gemeinde über ein sogenanntes Eigenkapital von etwa 2,4 Millionen Euro verfügt. Die Schulden betragen etwa 7,9 Millionen Euro, davon sind nur knapp 2,8 Millionen Euro nach Investitionen entstanden, 5,1 Millionen Euro aufgrund der Finanzierung laufender Ausgaben.

In diesem Jahr sollen für Investitionen knapp neun Millionen Euro und im kommenden Jahr etwa 4,6 Millionen Euro ausgegeben werden. Weidenthal zahlt davon aber nur etwa 228.000 Euro. 13,6 Millionen kostet die Aufhebung des Bahnübergangs in der Weißenbachstraße bis 2025, diese Summe übernehmen komplett Bund, Land und die Bahn AG. 220.000 Euro sind für die energetische Sanierung der Aussegnungshalle eingeplant, davon übernimmt 115.000 Euro das Land. Für die Sanierung des Fuß- und Radwegs und der Bachmauer im Bereich der Hauptstraße 116 bis 120 sind 215.000 Euro vorgesehen, dazu wird ein Zuschuss von 137.500 Euro erwartet. Für 350.000 Euro will Weidenthal ein Grundstück mit Gebäude für den Bauhof kaufen.