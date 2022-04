Die Ortsgemeinde Maikammer erhält für das Projekt „Kunstpfad Maikammer“ einen Landeszuschuss in Höhe von 22.942 Euro. „Dies hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier der Ortsgemeinde mitgeteilt“, informiert Bürgermeister Karl Schäfer. Mit dem Zuschuss soll der Kauf der Kunstobjekte von Bernhard Mathäss aus Neustadt und den Gebrüdern Guido und Johannes Häfner aus Nürnberg gefördert werden. „Die kulturelle Vielfalt ist für eine Weinbau- und Tourismusgemeinde von großer Bedeutung und Teil des Leitbildes von Cittaslow“, erläutert Schäfer. Die Skulptur „Hand“ aus Sandstein von Bernhard Mathäss und die „Wächter“ der Brüder Häfner aus Cortenstahl symbolisieren das Beschützen und Bewahren. Sie ermahnen zur stetigen Aufmerksamkeit gegenüber der Schönheit der Natur, den Mächtigen und dem friedlichen demokratischen Miteinander – gerade in Sichtweite zum Hambacher Schloss, der Wiege der deutschen Demokratie. Die Idee des Kunstpfades durch die Verbandsgemeinde Maikammer stammt von Anja Roth und Herbert Pauser vom Verein Kunstpfade in St. Martin. Nachdem der erste Abschnitt des Kunstpfads in der Ortsgemeinde Kirrweiler begonnen hat, wird nach dem Projekt Maikammer der dritte Abschnitt in der Ortsgemeinde in St. Martin folgen.