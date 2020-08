Nuray Cetrez hat einen grünen Daumen. Beweis dafür sind ein besonderer Tomatenstrauch. Von weißen Gurken ganz zu schweigen.

Tomaten, die zum Himmel wachsen und Gurken, die Melonen sind? Fast wie im englischen Märchen von der Bohnenranke, die bis in den Himmel reicht, ranken sich die Tomaten im Garten von Nuray Cetrez mittlerweile fast vier Meter hoch.

Die Kletterhilfen, an denen sich die Cherrytomaten hochhangeln, spannen sich vom Boden über ihren eigenen Balkon bis zum Nachbarbalkon darüber. „Mein Mann hat sie aus handelsüblichen Samen vom örtlichen Gartencenter gezogen und Ende Mai gepflanzt. Bis Saisonende werden wir etwa 20 Kilo sonnengereifte Früchte von jedem Tomatenstock ernten können“, erzählt die Hobbygärtnerin stolz.

Stolze Hobbygärtner

Seit 20 Jahren bepflanzen Nuray und ihr Mann Recep Cetrez fast den ganzen Garten hinter dem WBG-Gebäude in der Pfalzgrafenstraße mit Gemüse wie Tomaten, Gurken und verschiedenen Melonensorten. Akkurat wie mit dem Lineal gezogen reiht sich Beet an Beet – die reinste Augenweide für jeden Gärtner.

Außer den Riesentomatenstöcken gibt es noch weitere Besonderheiten. Da ist zum einen ein ganzes Spalier von Rebstöcken, die schon voller Trauben hängen. „Mädchenfingerchen nennt sich diese russische Traubensorte“, sagt Nuray Cetrez. Aus einem einzigen Trieb, den sie von einer russischen Bekannten geschenkt bekommen hatte, sind die mittlerweile gut eineinhalb Meter hohen Rebstöcke gewachsen. Deren Ernte wird im Herbst zu Traubensaft gepresst.

Weiße Gurken etwas Besonderes

Besonders stolz ist die leidenschaftliche Gärtnerin aber auf eine Spezialität aus ihrer eigenen türkischen Heimat. Sie zeigt auf die weißen Schlangengurken, die ebenfalls an einem Spalier hängen und nur einen ganz zarten Hauch Grün aufweisen.

„Meine Oma in der Türkei sagte, das seien Gurkenmelonen, und die brauchen ganz viel Licht und Sonne.“ Aus einer Handvoll Samen, die ihr eine Nachbarin von einem Urlaub in der Türkei einmal mitbrachte, zieht sie nun jedes Jahr diese bei uns so nicht bekannte Gemüsesorte an einem sonnigen Platz im Garten.

Geteilt wird mit allen

Auch diese Ernte teilt Nuray Cetrez dann – wie alle anderen Erzeugnisse aus dem Garten – mit der gesamten Nachbarschaft.