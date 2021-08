Die Reihe der vom Rotary-Club gesponserten Artshop-Einzelausstellungen des Neustadter Kunstvereins geht weiter – allerdings nicht mehr in der oberen Hauptstraße, sondern in einem Gebäude in der Zwerchgasse, wo sich früher ein Friseursalon befand. Zu sehen sind hier von Donnerstag an Gemälde von Petra Hübel.

Die Künstlerin aus Otterbach ist in Neustadt keine Unbekannte: Seit rund fünf Jahren gehört die studierte Innenarchitektin, die erst 2015 den beruflichen Wechsel vom Design zur Malerei vollzog, dem Kunstverein an, stellte bereits zweimal bei dessen Mitgliederausstellungen aus und ist auch in der Saalbau-Galerie vertreten. Dort zeigt sie aktuell eines ihrer „Zebrastreifen-Bilder“, und aus dieser Acrylgemälde-Serie, bei der Menschen in realen Situationen im urbanen Kontext eingefangen werden – zum Beispiel eben beim Überqueren eines Zebrastreifens –, präsentiert sie jetzt auch im Artshop eine Auswahl.

Menschen in der Stadt

Es handelt sich dabei um sehr farbenfrohe Acryl-Kompositionen mit Passanten, die auf Treppenstufen sitzen, lässig am Tisch eines Straßencafés miteinander plaudern oder – in Rückenansicht – eine zarte Choreographie an einem Absperrband zelebrieren. Solche grafischen Elemente baut die Künstlerin sehr gerne in ihre Bilder ein. Gesichtern schenkt sie dafür deutlich weniger Aufmerksamkeit: Sie wirken oft schemenhaft oder regelrecht verzeichnet. „Sie sind mir einfach nicht so wichtig“, räumt die 61-Jährige selbst lächelnd ein.

Als Vorlagen für ihre Gemälde benutzt Petra Hübel eigene Fotos oder auch Bilder aus der Zeitung oder dem Internet – die beiden Frauen im Bistro etwa entstammen einem Urlaubsfoto aus Frankreich. Das Bild eines Radfahrers ist eine ältere Portrait-Aufnahme ihres eigenen Vaters als junger Mann. Die drei spielenden Kinder sind ihre Enkel. Bei einer anderen in der Schau vertretenen Werkgruppe dienen dagegen Collage-Elemente als Vorbild für mehr oder weniger abstrahierte Acryl-Kompositionen, bei denen man oft auch Bäume, Blüten, Früchte, Zweige oder sogar einmal eine Ziege erkennen zu können glaubt. Bei einer Daily-Painting-Aktion in der Lockdown-Zeit veröffentlichte Hübel zu Jahresbeginn auch jeden Tag eine echte Collage (Ausgangsmaterial war hier immer die tagesaktuelle Ausgabe der RHEINPFALZ) über die sozialen Netzwerke, doch davon ist jetzt in Neustadt nichts zu sehen.

Ein Gespräch auf der Straße führt zum Ausweichdomizil

Quasi als Hommage an den Kunstverein und seine Stadt entstand dagegen das großformatige Gemälde „Mandelblütenfest 2021“, ein Symbolbild der Corona-Situation, denn es zeigt zwei einsame Spaziergänger unter einem rosa Blütenhimmel – die gewohnten Massen bleiben aus, sie sind nur durch Silhouetten angedeutet. Eine Serie von quadratischen Bildern mit dem Titel „Berufe“ würdigt Menschen bei der Arbeit – einen Gärtner, eine Rettungssanitäterin, einen „Winemaker“, Müllmänner, eine Tänzerin, und zwar meist ausschnitthaft oder in Rückenansicht. Eine weitere Werkgruppe basiert auf Naturskizzen als Ausgangsmaterial und zeigt Pflanzen auf der eigenen Terrasse in Otterbach im Kontrast mit dem Grau des Pflasters sowie Birken.

Im Vergleich zu den bisherigen vier Artshop-Ausstellungen seit Mai muss sich Petra Hübel jetzt am neuen Standort allerdings mit deutlich weniger Platz bescheiden. Trotzdem ist Wolfgang Glass, der Vorsitzende des Kunstvereins, sehr froh, dass er nach dem durch einen Verkauf erzwungenen „Rauswurf“ so schnell ein neues Domizil finden konnte. Dabei spielte ihm seinen Angaben zufolge der Zufall in die Hände: Nachdem es ihm zunächst nicht gelungen war, über Stadt und Wohnungsbaugesellschaft ein Ausweichquartier aufzutun, wurde ihm einfach im Gespräch auf der Straße vom neuen Besitzer das Haus Zwerchgasse 5 für eine Zwischennutzung bis April 2022 angeboten.

Die Ausstellung

Die Artshop-Ausstellung mit Werken von Petra Hübel trägt den Titel „unterwegs“ und ist von Donnerstag, 2. September, an bis 19. September jeweils donnerstags und freitags 15 - 18 Uhr, samstags 10 - 13 Uhr sowie sonntags nach Vereinbarung unter contact@huebel-design.de im Erdgeschoss der Zwerchgasse 5 in Neustadt zu besichtigen. Die Vernissage am Donnerstag um 19 Uhr wird literarisch begleitet von Usch Kiausch, die Texte zum Thema Reisen vorträgt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.petra-huebel.de.